Aus einem versehentlichen Rempler entwickelte sich am Samstag in einem Göppinger Supermarkt ein handfester Streit: Bei der Schlägerei wurde ein Beteiligter verletzt.

Ein Streit in einem Supermarkt ist am Samstag in Göppingen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, sind die zwei beteiligten Männer sich gegen 11.30 Uhr in dem Göppinger Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße begegnet.

Der 50-Jährige rempelte hierbei aus Versehen seinen 38-jährigen Kontrahenten an. Aus dem Versehen entwickelte sich ein Streit. Dieser eskalierte so, dass der Ältere auf den Jüngeren mit erhobener Faust zuging. Der attackierte 38-Jährige schlug daraufhin mit der Faust zu und verletzte den Angreifer. Dieser erlitt eine Platzwunde und eine Schwellung am rechten Auge. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Beide Beteiligte sehen entsprechenden Anzeigen entgegen.

