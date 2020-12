Eine Auseinandersetzung zweier Gruppen am Sonntag in Geislingen endete für einen 18-Jährigen im Krankenhaus.

Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 13 Uhr eine bevorstehende Schlägerei zwischen mehreren Personen im Stadtpark mit. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, flüchteten einige der Beteiligten laut Polizeibericht in unterschiedliche Richtungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es bereits am Samstagabend eine Auseinandersetzung zwischen einem 18- und einem 20-Jährigen. Bei einer Schule soll der Jüngere geschlagen und getreten worden sein.

Am Sonntag wollten die beiden im Stadtpark laut Polizei ein klärendes Gespräch führen. Zur Sicherheit sollen beide Verstärkung mitgebracht haben. Bei dem Treffen soll der 20-Jährige den 18-Jährigen beleidigt und erneut geschlagen haben, sodass dieser in ein Krankenhaus musste.

Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei mehrere Personalien mutmaßlich Beteiligter fest. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei musste in den vergangenen Tagen in Geislingen häufig eingreifen:den Polizisten. Am Donnerstag musste nach polizeilichen Maßnahmen ein 17-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand ins Krankenhaus.