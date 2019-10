Zwei Gruppen schlugen sich in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in Eislingen. Gegen 4.30 Uhr, wurde die Polizei in die Salacher Straße gerufen. Der Anruferin nach waren zwei Gruppen mit fünf und vier Personen in Streit geraten und prügelten sich heftig. Die Fünfer-Gruppe im Alter von 17, 18 und 20 Jahren konnte noch von der Polizei angetroffen werden. Die Jugendlichen waren durch Hiebe und Tritte leicht verletzt worden. Die vier Kontrahenten waren jedoch nicht mehr vor Ort.

Sexuelle Belästigung

Grund für die Auseinandersetzung war vermutlich eine unsittliche Berührung einer Frau in der Gaststätte. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung führt das Polizeirevier Eislingen.

