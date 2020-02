Am Donnerstagabend ist die Polizei mit einem Großaufgebot in der Esslinger Straße in Plochingen im Einsatz. Es gab kurz vor 17 Uhr eine Auseinandersetzung unter Männern nahe des Bahnhofs , wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Zwei Personen wurden dabei nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei schwer verletzt, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Polizei in Plochingen: Rede von Schießerei und Messerstecherei

„Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bei der Auseinandersetzung ein Schuss gefallen und ein Messer eingesetzt worden“, schreibt die Polizei Reutlingen auf Twitter. Tatverdächtige sind derzeit auf der Flucht.

