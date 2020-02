Hat die Messerstecherei zwischen jungen Männern in Nürtingen, bei der am 8.2.20 Personen zum Teil schwer verletzt wurden, etwas mit dem blutigen Streit in Plochingen zutun, der am Donnerstag, 13.2.20, einen Großeinsatz der Polizei und eine Sperrung der Innenstadt erforderte? Bei der Auseinandersetzung, die sich ebenfalls unter jungen Männern zutrug, wurden auch Messer eingesetzt und zudem Schusswaffen.

Bluttaten in Nürtingen und Plochingen: Zusammenhang wird geprüft

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt auf Nachfrage, dass eine Verbindung zwischen den beiden Delikten im Kreis Esslingen – in beiden Fällen besteht der Verdacht versuchter Tötung – nicht auszuschließen ist: „Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang besteht“, teilt ein Sprecher mit. Dazu, ob Tatverdächtige an beiden Auseinandersetzungen beteiligt waren oder inwiefern ein Zusammenhang vermutet wird, gibt die Staatsanwaltschaft derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft.

Schießerei in Plochingen: Tatverdächtige schweigen weiterhin

Auch die Polizei Reutlingen hält sich diesbezüglich bedeckt. Die vier Männer, gegen die am Freitag Haftbefehl erlassen wurde, haben noch keine Aussagen gemacht, wie ein Sprecher auf Nachfrage berichtet: „Sie schweigen sich weiterhin aus.“