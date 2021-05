Der Notruf ging am Samstagabend um 22.14 Uhr ein und löste einen großer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Göppingen aus. Was war passiert? In der Schillerstraße nahe der Einmündung Öchslinstraße sind Schüsse gefallen, dabei wurde ein 23-Jähriger verletzt. Die Verletzungen seien „schwer...