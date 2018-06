Göppingen / SWP

Einen brennenden Sattelzug auf der B 10 bei Göppingen löschte die Feuerwehr am Dienstag. Als die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr anrückten, brannten die Reifen eines Sattelzugaufliegers. Der hatte Teile eines Riesenrades geladen. Die Polizei sperrte die Straße, die Rettungskräfte löschten den Brand. Das Fahrzeug wurde in der Nacht repariert. Am Mittwoch war es wieder fahrbereit. Ein technischer Defekt hatte den Brand verursacht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro.