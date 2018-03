Faurndau Säugling bei Unfall auf B10 leicht verletzt

Faurndau / SWP

Wie genau sich der schwere Unfall am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der B 10 zwischen Faurndau und Uhingen zugetragen hat, kann die Polizei derzeit noch nicht schildern. Klar ist jedoch, dass sich ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Ulm mehrfach überschlagen hat. Da ein Kleinkind im Auto saß, kam der Rettungshubschrauber. Das Kind kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik, ebenso wurde eine zweite Person verletzt.

Wir berichten ausführlicher, sobald die Polizei nähere Informationen herausgeben kann.