Nach Unfällen zwischen Montag und Dienstag flüchteten Fahrer in Eislingen, Göppingen, Steinheim und Ehingen.

In Eislingen stand am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 18.05 Uhr in der Jahnstraße ein grauer VW Polo. Den hatte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei sicherte weiße Lackspuren, weshalb sie ein weißes Fahrzeug sucht. Der Schaden am VW beträgt rund 1000 Euro.

Auch in Göppingen Schaden entstanden

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/8510 an das Polizeirevier Eislingen. Auch rund 1000 Euro Schaden ließ ein Unbekannter in Göppingen zurück. Der soll laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Marktstraße einen Honda beschädigt haben. Die Göppinger Polizei (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ebenfalls am Dienstag beschädigte ein Unbekannter in Steinheim ein Auto. Auf einem Parkplatz in der Königsbronner Straße stand zwischen 8.05 Uhr und 8.25 Uhr ein schwarzer Opel. Auch der soll beim Ausparken beschädigt worden sein. Hier ermittelt die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220). Rund 2000 Euro Schaden soll ein Unbekannter in Ehingen hinterlassen haben. Dort stand von Montag auf Dienstag in der Huchenstraße ein BMW. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) ermittelt.