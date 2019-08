Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Ein schwarzer Kleinwagen ist am Mittwoch gegen 22 Uhr gegen eine Laterne in der Gartenstraße geprallt. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen, wie diese mitteilt. Der Autofahrer war nach dem Unfall geflüchtet. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen sollen sich an die Polizei in Geislingen wenden, Telefon (07331) 93 270.