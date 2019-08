Am Wochenende richtete ein Unbekannter in Rechberghausen hohen Schaden an.

Der Mercedes parkte am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz in der Straße „Im Töbele“. Ein Unbekannter zerkratzte die komplette linke Fahrzeugseite des Mercedes. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.