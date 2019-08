Der 52-Jährige, der vergangene Woche mit seinem Rollstuhl in einem Transporter umgekippt ist, ist an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus gestorben.

Beim Wiederanfahren kippt Rollstuhl nach hinten

An einer Kreuzung auf der Überkinger Straße in Geislingen hatte am vergangenen Mittwoch der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters kurz anhalten müssen. Als er wieder anfuhr, war der Rollstuhlfahrer nach hinten gekippt. Der 37-Jährige fuhr danach mit dem Transporter rechts ran, um dem 52-Jährigen zu helfen. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann ins Krankenhaus. Dort starb er nun eine Woche später, wie die Polizei berichtet.

Unfall in Geislingen Rollstuhlfahrer wohl in Transporter umgekippt und lebensgefährlich verletzt Ein 52-jähriger Rollstuhlfahrer hat am Mittwochmittag lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Ermittlungen laufen noch

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Unfall einen Gutachter beauftragt. Dieser soll die Frage klären, ob der 52-Jährige nicht richtig gesichert war.

Laut eines Polizeisprechers liegt das Gutachten noch nicht vor. Die Ermittlungen liefen und könnten sich einige Wochen hinziehen.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall in Geislingen Frau stürzt bei Gartenarbeit von Mauer und stirbt Eine 78-Jährige ist am Mittwochnachmittag in Geislingen von einer Mauer gestürzt und gestorben. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.