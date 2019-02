Süßen Rettungswagen verunglückt bei Einsatz

Süßen / swp

Am Samstagnachmittag ist ein Rettungswagen in Süßen frontal mit einem Pkw zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen, der am Samstag gegen 15 Uhr in Süßen auf der Stuttgarter Straße in Richtung Salach unterwegs war, ist auf der Tobelkreuzung mit einem Pkw zusammengeprallt. Beide Fahrzeuge sind im Straßengraben gelandet.

Die Fahrerin des Pkw erlitt schwere, der Beifahrer im Rettungswagen leichte Verletzungen.

Nach ersten Angaben der Polizei war der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Frau, die mit ihrem Wagen aus der Tobelstraße kam, wollte die alte B 10 in Richtung Stiegelwiesenstraße überqueren. Dabei krachte der Rettungswagen frontal in die Beifahrerseite des Autos. Wie die Ampeln an der Tobelkreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls geschaltet waren, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

Fest steht aber schon jetzt, dass der Sachschaden sehr hoch ist und über 80.000 Euro betragen könnte. Genaueres konnte die Polizei am Abend aber noch nicht sagen.