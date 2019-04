Ein 86-Jähriger ist am Freitagmorgen mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Ebersbach gekracht. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Gaspedal hängengeblieben

Gegen 9.30 Uhr war der 86-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr an der Fabrikstraße gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb der Mann offenbar mit dem Fuß am Gaspedal hängen. So fuhr er ungebremst in den Kreisverkehr, verließ ihn sofort wieder und fuhr in der Fabrikstraße über eine Verkehrsinsel. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand.

Feuerwehr reinigt die Straße

Laut Polizei erlitt der 86-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, reinigte die Feuerwehr die Straße. Nach ersten Schätzungen entstand am Auto und am Gebäude ein Sachschaden von 40.000 Euro.

