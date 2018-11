Geislingen / SWP

Mit weit über drei Promille im Blut war am Freitagabend ein Renault-Fahrer in der Heidenheimer Straße unterwegs. Laut erster Informationen der Polizei verlor er gegen 17.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und schanzte über eine Verkehrsinsel. Den Unfall überstand er ohne größere Blessuren. Dank des Airbags hatte er lediglich einen Kratzer am Kinn. Sein Auto wurde total beschädigt. Laut Polizei war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.