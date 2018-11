Unfall Reifglätte: Peugeot landet auf dem Dach

Hohenstadt / hn

Reifglätte wurde am Donnerstagfrüh einem Autofahrer bei Hohenstadt zum Verhängnis.

Mit dem Schrecken davon gekommen sind ein 64-jähriger Peugeot-Fahrer und seine beiden Insassen am Donnerstagmorgen bei Hohenstadt. Wie die Polizei zu dem Unfall weiter mitteilt, geriet der Mann aus Richtung Drackenstein kommend mit seinem Pkw gegen 6 Uhr am Ortseingang vor der Einmündung in die Kreisstraße 1431 auf reifglatter Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und landetet schließlich auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese. Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt, der Peugeot wurde vom Abschleppdienst geborgen.