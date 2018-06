Geislingen Reifen im Wert von 17.000 Euro gestohlen

Geislingen / SWP

Diebe sind in der Nacht auf Montag in eine Werkstatt und in einen Supermarkt in den Neuwiesen eingebrochen. Sie stahlen 34 Lastwagenreifen und 200 Packungen Zigaretten.

Wie die Polizei berichtet, haben die 34 gestohlenen Reifen einen Wert von 17.000 Euro. Die Diebe brachen in die Kfz-Werkstatt ein und transportierten ihre Beute mit einem Lastwagen ab.

Noch in der selben Nacht brachen Diebe in einen Getränkemarkt ein, der sich ebenfalls in den Neuwiesen befindet. Sie stahlen über 200 Packungen Zigaretten. Laut erster Ermittlungen soll dies gegen 3.15 Uhr gewesen sein.

Nun muss die Polizei ermitteln, ob es sich jeweils um die gleichen Täter handelt. Zeugen sollen sich an das Revier in Geislingen wenden, Telefon (07331) 93 270.