Ein Feueralarm in der Staufers Markthalle sorgte am Donnerstagabend für Aufregung in dem Supermarkt. Die Kunden mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr rückte an.

Für Kunden der Staufers Markthalle endete der Einkauf am Donnerstagabend plötzlich, als in dem Supermarkt ein Feueralarm ausgelöst wurde. Wie die Polizei bestätigt, wurde gegen 19 Uhr ein Alarm ausgelöst, weil es zu starker Rauchentwicklung an einer Kaffee-Röstmaschine kam.

Technischer Defekt vermutet

Man vermute einen technischen Defekt, erklärt Holger Fink von der Pressestelle der Polizei. Nachdem die Feuerwehr den betroffenen Bereich sowie die Rohre, an die die Maschine angeschlossen war, gelüftet hatte, konnte der Markt wieder freigegeben werden.

Weitere Infos folgen.

Das könnte dich auch interessieren: