Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Kellerbrand in der Liebknechtstraße gelöscht. Ausgelöst hatte das Feuer vermutlich ein defekter Wäschetrockner. Verletzt wurde niemand.

Kellerbrand in der Liebknechtstraße in Geislingen

Rauch drang am Dienstagnachmittag aus einem Haus in der Liebknechtstraße in Geislingen. Wie Feuerwehrkommandant Jörg Wagner berichtet, war der Alarm um 16.25 Uhr eingegangen, drei Minuten später kamen die ersten Einsatzkräfte in der Liebknechtstraße an. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Zwei Atemschutztrupps im Einsatz

Unter Atemschutz traten erste Feuerwehrleute in das Untergeschoss des Hauses und löschten den Brand ab. Um auf Nummer sicher zu gehen, durchsuchte ein weiterer Atemschutztrupp das Gebäude nach weiteren Personen.

Die Einsatzkräfte suchten mit der Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern in ausgebrannten Elektrogeräten. Dabei handelte es sich um einen Trockner und eine Waschmaschine, die anschließend von der Feuerwehr ins Freie gebracht wurden. Die Wohnung musste entraucht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Im Einsatz waren 22 Feuerwehrleute, vier Einsatzfahrzeuge, ein Rettungswagen und eine Polizeistreife.