Mit einem Brotmesser soll am Freitag, 22. November ein Unbekannter in Göppingen eine Spielcasino-Mitarbeiterin bedroht haben. Gegen 10.30 Uhr betraten laut Polizeiangaben zwei Täter ein Gebäude im Bereich des Bahnhofs. Der größere der beiden hielt einer Angestellten ein etwa 30 Zentimeter langes Brotmesser an den Hals. Die Frau öffnete auf Aufforderung eine Schublade und händigte eine Geldkassette aus, während der zweite Täter daneben stand. Beide flüchteten zu Fuß in Richtung Kanalstraße. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach den Männern, konnte sie aber nicht stellen.

Auffällige Kleidung

Einer der Angreifer ist etwa 1,90 Meter groß, schlank, etwa 25 Jahre alt und hat auffallend blaue Augen. Er sprach Deutsch und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze im Nacken, eine schwarze Wollmütze und orange-schwarze Arbeitshandschuhe. An der Jacke war ein rund drei Zentimeter breiter Streifen auffällig, der quer über den Rücken verläuft. Am linken Oberarm soll ein heller Aufnäher zu sehen gewesen sein.

Polizei bittet um Hinweise

Der zweite Täter ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er hat schwarze Haare und trug dunkle Oberbekleidung. Über einer Mütze soll er eine Kapuze getragen haben. Seine Handschuhe waren schwarz. Beide Männer trugen eine hellblaue Jeans. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (07161) 632360 und fragt:

Wer hat die Täter am Freitag, 22. November, gegen 10.30 Uhr im Bereich Bahnhof / Kanalstraße gesehen?