Gegen 22.30 Uhr war ein Mann am Montagabend zu Fuß im Göppinger Stadthallenpark unterwegs. Dort sollen ihm zwei Männer aufgelauert haben. Einer der Täter habe das Opfer mit einem Messer bedroht. Der andere habe ihm Geld und das Handy abgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Danach seien die Unbekannten geflüchtet. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach den beiden Räubern, konnte sie aber bislang nicht finden.

Täterbeschreibung: Polizei sucht diese Personen

Einer der mutmaßlichen Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er hatte kurze schwarze, nach oben gekämmte Haare und einen schwarzen Bart. Am rechten Arm soll er mehrere Tätowierungen haben. Der mutmaßliche Räuber sprach arabisch und deutsch, so das Opfer gegenüber der Polizei. Die Polizei in Göppingen sucht Zeugen des Überfalls: Hinweise können unter (07161) 63 23 60 abgegeben werden.

