Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, hielt sich am Freitag gegen 18.30 Uhr vor einer Gaststätte in den Bergwiesen eine Gruppe von mehreren Personen auf. Als eine Streife der Polizei die Ansammlung wegen der aktuellen Corona-Vorschriften auflöste, kam ein 37-Jähriger dem Platzverweis nur widerwillig nach. Kurze Zeit später wurde in der Stuttgarter Straße eine Person gemeldet, die herumschreie und gegen Fensterscheiben schlage. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um den 37-jährigen von den Bergwiesen handelte. Im Verlauf der Vernehmung wurde der Mann immer aggressiver und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Nachdem er den Anweisungen weiter nicht folgte und auch die Androhung eines Gewahrsams keine Einsicht brachte, wurde der Mann von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete er massiven Widerstand und urinierte auf der Fahrt zum Polizeirevier auch noch in den Streifenwagen. In der Ausnüchterungszelle des Reviers hatte der Betrunkene am Ende ausgiebig Gelegenheit, seinen Stresslevel wieder herunterzufahren.