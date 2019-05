Randalierer haben Donnerstagnacht eine Glasscheibe des Jugendhauses in der Tälesbahnstraße in Geislingen beschädigt. Bislang ist laut Polizei unklar, mit was für einem Gegenstand die Doppelglasscheibe, die in einer Tür angebracht ist, zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.