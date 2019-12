Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 32-Jähriger mit seinem BMW aus einem Firmengelände auf die B 10. Zu diesem Zeitpunkt fuhr vor dem BMW eine 30-Jährige mit ihrem Opel Corsa. Obwohl die Frau laut Polizei vorschriftsmäßig unterwegs war, fuhr der BMW-Lenker dicht auf und gab mehrfach Signal mit der Lichthupe. Kurze Zeit später fuhr der BMW-Fahrer auf den Opel auf. Die Frau hielt daraufhin an. Der Mann im BMW wiederum setzte einige Meter zurück und rammte den vor ihm stehenden Opel erneut.

Den weiteren Ermittlungen zufolge stieg der 32-Jährige anschließend aus seinem Auto und versuchte, die Fahrertüre des Opel Corsa zu öffnen. Nun bekam die Frau es mit der Angst, fuhr mit ihrem Auto einige Meter weiter und hielt dann wieder am rechten Fahrbahnrand an. Der BMW-Fahrer ergriff derweil zu Fuß die Flucht und ließ sein beschädigtes Auto am Unfallort zurück. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Mann an einem Imbiss festnehmen.

Der zunächst abstruse Unfallhergang fand bald eine plausible Erklärung: Der 32-Jährige war betrunken und nicht mehr fahrtauglich. Außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. BMW-Fahrer sowie die Lenkerin des Corsa und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt rund 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Geislingen, Telefon (07331) 93 27-0) zu melden.