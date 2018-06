Göppingen / SWP

Ein Zehnjähriger war am Dienstag gegen 15.40 Uhr mit seinen Freunden auf dem Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße in Göppingen unterwegs. Dabei kam er für einen kurzen Moment auf den Radweg. Ein 46-jähriger Radler streifte das Kind und kam zu Fall. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu und musste schwer verletzt in die Klinik gebracht werden. Einen Schutzhelm trug der Radfahrer nach Polizeiangaben nicht.