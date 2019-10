Vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 44-Jährigen. Die Anklage lautet: versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann soll in einer Nacht im April dieses Jahres nach einem Gaststättenbesuch mit einem anderen Mann in dessen Wohnung in der Eislinger Innenstadt in Streit geraten sein.

Plötzlich soll der 44-Jährige laut Anklage ein Einhandmesser mit einer 9,5 Zentimeter langen Klinge gezogen und seinem 35-jährigen Kontrahenten oberhalb des Schlüsselbeins in die linke Halsseite gerammt haben, um ihn zu töten.

Laute Schreie im Haus

Durch Schreie des 35-Jährigen soll eine weitere in der Wohnung anwesende Person alarmiert worden sein. Gemeinsam ist es den beiden gelungen, den Angeklagten zu überwältigen, ihm das Messer abzunehmen und aus der Wohnung zu fliehen, heißt es in der Anklage weiter.

Durch den Messerstich soll der Zeuge eine 12 bis 20 Zentimeter lange und 2 bis 3 Zentimeter breite Stichverletzung erlitten haben, die von der linken Halsseite schräg nach rechts unten in Richtung des rechten Lungenflügels, an Speise- und Luftröhre vorbei, verlaufen sein soll. Dadurch, so klagt die Staatsanwaltschaft an, soll es zu einem Lungenkollaps gekommen sein. Nur durch die rasch folgende medizinische Versorgung soll der 35-Jährige die plötzliche Messerattacke überlebt haben.

Für den Schwurgerichtsprozess unter Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter sind bislang vier Verhandlungstermine angesetzt. Zum Auftakt am kommenden Dienstag, 22. Oktober, sind acht Zeugen, ein Rechtsmediziner sowie ein psychiatrischer Sachverständiger Beginn ist jeweils um 8.30 Uhr im Sitzungssaal 126 des Ulmer Landgerichts.

Das könnte dich auch interessieren: