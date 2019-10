Dutzende von Treckerkolonnen haben sich am Dienstagmorgen von verschiedenen Regionen Baden-Württembergs auf den Weg nach Stuttgart gemacht, um dort gegen das geplante Agrarpaket der Landesregierung zu protestieren. Der Sammelpunkt für Teilnehmer aus dem Raum Göppingen und dem Alb-Donau-Kreis befand sich im Uhinger Industriegebiet.

Verkehrschaos und Einsatz der Polizei

Nachdem es in der südlichen Landeshälfte zu Verkehrsproblemen und Polizeieinsätzen gekommen war, wurden die etwa 150 Demonstranten in Uhingen mit ihren Fahrzeugen in verschiedene Korsos aufgeteilt, bevor es über die alte B10 quer durch diverse Ortsdurchfahrten Richtung Stuttgart ging.

Sternfahrt in die Landeshauptstadt

„Unser Ziel ist nicht, ein totales Verkehrschaos anzurichten, sondern die Politik zu zwingen, endlich auch mit der landwirtschaftlichen Basis zu sprechen“, so Landwirte-Obmann Wolfgang Daiber, der selbst einen Betrieb in Uhingen-Holzhausen bewirtschaftet. Er rechnet damit, dass am Dienstag von 13 bis 14 Uhr in der Landeshauptstadt zwischen 500 und 1000 Traktoren präsent sein werden. Auch in zehn anderen Städten sind Proteste geplant, darunter in Berlin, Freiburg und München. Die Organisatoren erwarten insgesamt bis zu 50.000 Demonstranten.

Das könnte dich auch interessieren: