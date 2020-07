Seit Montag befindet sich die einzige Postfiliale in der Oberen Stadt in Geislingen in der Schillerstraße 39. Betreiber sei derselbe Filialpartner wie in der Gartenstraße, erläutert ein Sprecher der Deutschen Post auf Nachfrage der GZ. Dementsprechend seien auch alle Mitarbeiter nun in der neuen Filiale tätig.

Neue Postfiliale in Geislingen hat Kundenparkplätze

Vorteile des neuen Standorts seien der ebenerdige Zugang und die Kundenparkplätze. Die Postfiliale ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr; Mittwoch und Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr.