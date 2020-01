Eine Polizistin ist bei einer Verfolgungsfahrt in Reichenbach (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten Beamte am Mittwoch bei einer Kontrolle in Uhingen (Kreis Göppingen) einen Autofahrer ohne Führerschein erwischt.

Polizistin in Fahrzeug eingeklemmt

Als der Mann plötzlich davonfuhr, nahmen mehrere Streifenbesatzungen die Verfolgung auf. Diese endete, als der Wagen des Flüchtigen gegen einen Polizeiwagen prallte. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Polizistin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war.

Der 24-jährige Beifahrer des Streifenwagens blieb weitgehend unverletzt. Er wurde dennoch vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Der Tatverdächtige, der ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde an der Unfallstelle vorläufig festgenommen.

Schaden des Unfalls bei Reichenbach liegt bei 70.000 Euro

Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka 70.000 Euro belaufen. Die Unfallaufnahme und die Sperrung der Karlstraße dauern aktuell noch an. Die total beschädigten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Zeugen, die durch die Fahrweise des Passat gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.