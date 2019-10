Anton Saile ist jetzt stellvertretender Dienststellenleiter beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Polizeipräsident Ralph Papcke hieß seinen Stellvertreter im Rahmen eines Festaktes auf dem Polizeiareal in der Heininger Straße herzlich willkommen. „Ich bin mir sicher, dass wir mit Dir den richtigen Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort willkommen heißen“, sagte Ralph Papcke in seiner Laudatio.

Begeisterter Hobby-Radler

Der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till sowie der Leitende Kreisverwaltungsdirektor Günter Stolz als Vertretung des Landrats hießen den Neuen willkommen. Der 54-jährige Saile wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Nagold. Im Landkreis Göppingen kennt sich der leidenschaftliche Hobby-Radfahrer als langjähriger Teilnehmer am Ottenbacher Alb-Extrem-Radmarathon bereits bestens aus.

