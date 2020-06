Am Montag zwischen 17 und 21 Uhr kontrolliertenim Stadtgebiet den Verkehr. Neben 15 Fahrern, die nicht angeschnallt waren, telefonierten zwei weitere mit dem Handy am Steuer. Einen 22-Jährigen stoppten die Beamten in der Eberhardstraße. Der VW-Fahrer stand mutmaßlich unter der, weshalb er eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen musste.