Kurz nach Mitternacht stoppte die Polizei am Mittwoch in der Hauptstraße von Gammelshausen einen Audi-Fahrer, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Nur etwa zehn Minuten später war in der Dürnauer Straße ein Alfa-Fahrer unterwegs, der ebenfalls zu viel intus hatte. Die beiden Männer mussten ihr Auto stehen lassen. Sie haben jetzt mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg zu rechnen.

Angeheitert in Gammelshausen erwischt