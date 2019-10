Zwischen 17.40 und 19 Uhr überwachte die Polizei die Geschwindigkeit bei Diegelsberg aus Richtung Thomashardt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde waren vier Fahrer deutlich zu schnell. Sie hatten zwischen 77 und 137 km/h auf dem Tacho. Alle Fahrer müssen mit einem Bußgeld und mit Punkten rechnen. Bei über 70 Sachen zu schnell beträgt das Bußgeld 600 Euro. Außerdem erwarten diesen Fahrer zwei Punkte im Zentralregister und drei Monate Fahrverbot.

Keine Beanstandungen hatte die Polizei am Montagmorgen in der Nassachtalstraße. Im Bereich einer dortigen Schule hielten sich alle Fahrer an die erlaubten 30 Stundenkilometer.

