Gegen 23.40 Uhr war ein 24 Jahre alter Mann mit einem Chrysler auf der Ulmer Straße in Uhingen unterwegs und wollte nach rechts auf die Brücke in Richtung B 10 abbiegen. Da er nach Polizeiangaben offenbar zu schnell unterwegs war, kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 44-Jährigen. Der wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher und seine 29 Jahre alte Beifahrerin flüchteten von der Unfallstelle. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte kam der leicht verletzte 24-Jährige aber zurück zur Unfallstelle. Die Polizei stellte fest, dass er unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand und keinen Führerschein hat. Die 29 Jahre alte Beifahrerin des nicht zugelassenen Chrysler war zunächst unauffindbar. Da Verletzungen bei ihr nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet. Auch die Rettungshundestaffel aus Göppingen war beteiligt. Schließlich fanden Polizeibeamte die Frau verletzt in einer Wohnung. Sie musste in eine Klinik gebracht werden. Als Besitzerin des Autos muss sie sich wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. An beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro, sie wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Uhingen war vor Ort.