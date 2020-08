Am Samstag sollte in Nellingen gegen 22.15 Uhr ein 41-jähriger Mann in der Türkheimer Straße in Gewahrsam genommen werden. Er randalierte nach ausgiebigem Alkoholgenuss. Nachdem er die Beamten beleidigt und verbal bedroht hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei setzte er sich zur Wehr. Er wurde überwältigt und konnte seinen Rausch nun in der Zelle auskurieren. Ein Alkoholtest wurde von dem Mann verweigert.