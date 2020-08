Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach der Festnahme eines Mannes in Göppingen erging am Mittwoch eingegen den 31-Jährigen. Dies teiltenund Staatsanwaltschaft mit.

Kräfte des Sondereinsatzkommandos (SEK) hatten den Mann am Dienstagnachmittag in seiner Göppinger Wohnung festgenommen. Zuvor hatte er Gegenstände aus dem Fenster geworfen und der Polizei gedroht. Dann fielen wohl Schüsse in seiner Wohnung, die sowohl Zeugen als auch die Einsatzkräfte gehört hatten.

Nach Einsatz in Göppingen: Polizei findet 200 Gramm Kokain und Munition in Wohnung

Nach der Festnahme des Mannes durchsuchte die Polizei seine Wohnung. Sie fand dort zwar keine Pistole, aber mehr als 200 Gramm eines Pulvers, mutmaßlich Kokain. Daneben entdeckten die Beamten Dealerutensilien, Schreckschussmunition und Pistolenmagazine sowie ein Pfefferspray.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit einer Waffe geschossen hat, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage. Diese müsse noch gefunden werden – die Wohnungsdurchsuchung sei noch nicht abgeschlossen.

Alkoholtest ergab mehr als 2,5 Promille

Ein Alkoholtest hatte bei dem Mann einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille ergeben. Außerdem stand der Festgenommene unter Drogeneinfluss, was ein Schnelltest bestätigte. Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.