Ein 16-Jähriger hat am Dienstag seine Mitschüler bedroht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Berufsschulzentrum in die Rheinlandstraße aus. Sie nahmen den Jugendlichen vorläufig fest.

Junge droht mit Waffen

Wie die Polizei berichtet, hatte der 16-Jährige seinen Mitschülern gegen 10 Uhr gedroht, ihnen etwas anzutun. Da der Jugendliche signalisierte, im Besitz von Waffen zu sein, entschied die Polizei mit einem Großaufgebot auszurücken, dem Beamte aus Geislingen und Göppingen angehörten. Es seien keine Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen vor Ort gewesen.

Evakuierung des Berufsschulzentrums war nicht nötig

Laut einer Polizeisprecherin musste die Schule nicht evakuiert werden. Es musste lediglich der Unterricht unterbrochen werden, um den Schüler herauszuholen.

Schreckschusswaffe in Wohnung entdeckt

Nachdem die Polizei den 16-Jährigen vorläufig in Gewahrsam genommen hatte, durchsuchten Beamte die Wohnung, in der der Junge lebt. Sie stellten eine Schreckschusswaffe sicher. Die Beamten versuchen nun herauszufinden, warum der Jugendliche so reagierte.

