Weil er vom Vater stundenlang allein gelassen wurde, rief am Freitag ein verängstigter Junge aus einem Fenster um Hilfe. Die Polizei holte das Kind aus der Wohnung.

Die Polizei hat am späten Freitagabend in Geislingen einen achtjährigen Jungen aus einer Wohnung geholt, dessen Vater für Stunden verschwunden war – weshalb das allein gelassene Kind Angst bekommen hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Mann mit den Worten „Ich bring nur kurz was runter“ von seinem Sohn verabschiedet. Nach zwei Stunden, gegen 22.30 Uhr, war er allerdings immer noch fort. Daraufhin schrie das Kind aus dem Dachfenster um Hilfe. Ein Passant hörte dies und verständigte die Polizei.

Vater oft betrunken

Vor Ort gelang es der Polizei, die Umstände zumindest teilweise aufzuklären: Der Junge ist regelmäßig bei seinem Vater zu Besuch. Weil der Mann jedoch nicht auffindbar war, während die Polizei in der Wohnung war, übergaben ihn die Beamten der Großmutter. Ihren Angaben nach ist das Jugendamt bereits über die Zustände beim Vater informiert. Die Wohnung ist stark vermüllt und zeugt offenbar von deutlichem Alkoholmissbrauch. Als der Vater gegen 23 Uhr deutlich betrunken nach Hause kam, wollte er sich noch mit der Polizei anlegen. Erst als ein Diensthund mit vor Ort kam, zog sich der 31-Jährige in seine Wohnung zurück und gab Ruhe.

