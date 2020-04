Wie die Polizei berichtet, brannten am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag zwei Gartenhütten in der Region.

Das erste Feuer brach am Samstagabend in Söflingen aus. Kurz nach 18 Uhr brannte eine Gartenhütte zwischen Ulm und Blaustein. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhindert, dass sie auf weitere Gärten übergriffen. Wie die Polizei ermittelte, hatte offenbar ein Karton Feuer gefangen. Den hatten die Inhaber des Gartens vermutlich zu nahe an einem Grill aufgestellt. Erst später machte sich die Hitze bemerkbar. Zunächst brannte der Karton, dann Unrat vor der Hütte, schließlich das Vordach.

Hütte brennt nieder

Kurz nach Mitternacht stand in Unterkirchberg eine andere Gartenhütte in Flammen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Allerdings brannte die Hütte am Wiesengrund ab, das benachbarte Haus erlitt ebenfalls Schaden an der Fassade. Auch an einer benachbarten Firma und einer Baustelle nebenan entstand weiterer Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.