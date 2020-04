Ein Jugendlicher ist am Sonntag in Uhingen angegriffen worden. Wie der Junge später der Polizei berichtete, sei er gegen 21.30 Uhr in der Oberen Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Hier sei er einem 17-Jährigen begegnet, der er kennt. Dieser habe ihn plötzlich angegriffen und auf ihn eingeschlagen. Dann habe er dem 15-Jährigen sein Geld abgenommen und sei damit geflüchtet.

Die Polizei nahm den verdächtigen 17-Jährigen noch am selben Abend in Göppingen vorläufig fest. Nach den ersten Ermittlungen und Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Das Geld blieb bislang verschwunden.