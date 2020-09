Gegen 9.15 Uhr war eine 78-Jährige Frau von Rechberghausen in Richtung Wäschenbeuren unterwegs. Sie wollte mit einem Daihatsu nach links in Richtung Adelberg abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 80-Jährige, die mit einem VW unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrerinnen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 13 000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.