In der Schlater Straße waren fünf Fahrer mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell. Vier weitere hatten das Handy am Steuer. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Mit einer Verwarnung kommt ein weiterer Fahrer davon, der nicht angeschnallt war.

Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Dass diese notwendig sind, zeige das Ergebnis. Deswegen werde die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen. Polizei Göpppingen Rollerfahrer prallt auf Auto und stirbt Göppingen Durch ihre regelmäßigen Kontrollen will dieim Straßenverkehr sorgen. Dass diese notwendig sind, zeige das Ergebnis. Deswegen werde die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.