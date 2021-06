Nach den Schüssen Ende Mai auf der Göppinger Schillerstraße liegen den Ermittlern erste Erkenntnisse vor. Sie hoffen aber weiter auf Hinweise von Zeugen. Aufgrund erster Aussagen nach der Tat konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen weißen Kleinwagen, aus dem mehrere Schüsse abgefeuert worden sein sollen. An dem Auto soll eine der Scheiben beschädigt sein, gaben Zeugen zu Protokoll.

Im Zuge der Fahndung fiel den Ermittlern ein schwarzer Mini auf, der auf einem Parkplatz bei Schwäbisch Gmünd stand. Erste Ermittlungen ergaben eine Verbindung zu Personen, die in den Fokus der bisherigen Ermittlungen geraten waren. Die Polizei stellte das Fahrzeug am Freitag, 4. Juni, sicher.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler erließ das Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für Gebäude im Raum Göppingen und Mannheim, die dem 25-jährigen Nutzer des Mini sowie möglichen Zeugen zuzurechnen sind. Bei diesen Durchsuchungen wurden verschiedene Gegenstände sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen. Eine Schusswaffe wurde bislang nicht gefunden. Wie die Täter in den Besitz des Pkw gelangten, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Bislang gebe es keinen Hinweis darauf, wer die Schüsse abgefeuert hat.

Zeugen gesucht

Deshalb bittet die Polizei weiter um Hinweise und fragt: Wer hat am Samstag, 29. Mai, oder Sonntag, 30. Mai, das verdächtige Fahrzeug im Raum Göppingen gesehen?

Der schwarze Mini fällt durch einen neonfarbenen Schriftzug und eine großflächige, neonfarbene, aufgeschnittene Limette auf. Wer hat in der Zeit von Sonntag, 30. Mai, bis Freitag, 4. Juni, das Fahrzeug zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd gesehen? Wer hat in oder bei diesem Auto Personen gesehen oder kann Personen mit diesem Wagen in Verbindung bringen? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise an die Kriminalpolizei Ulm unter (0731) 1880.