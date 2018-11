Geislingen Polizei sucht Fahrer eines blauen Audi Avant

Geislingen / SWP

Ein Autofahrer hat am Mittwoch einen zwölfjährigen Jungen angefahren. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Der Unbekannte war gegen 13 Uhr auf der Straße in den Weingärten in Richtung Tegelbergstraße gefahren. Laut Polizei geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam dem Autofahrer der Junge auf dem Fahrrad entgegen. Er erfasste das Kind mit seinem Auto und der Zwölfjährige stürzte zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Junge hatte einen Helm getragen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer, der offenbar einen blauen Audi Avant gesteuert hatte. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Geislingen zu wenden, ☎ (07331) 93 27 0.