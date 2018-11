Eislingen Polizei sucht Einbrecher mit Helikopter

Eislingen / SWP

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Sonntagabend in Eislingen nach einem Einbrecher gesucht. Er war in ein Haus im Sommerweg eingebrochen.

Die 65-jährige Bewohnerin hatte gegen 20 Uhr ein merkwürdiges Geräusch gehört, das aus der Toilette im Erdgeschoss gekommen war. Wie die Polizei berichtet, schloss die Bewohnerin deswegen von außen die Toilette ab. Als sie kurze Zeit später nachschaute, sah sie, dass das Fenster aufgebrochen war. Die 65-Jährige rief die Polizei.

Einige Minuten vor dem Einbruch hatte ein Mann an der Wohnungstür geklingelt. Die Bewohnerin ließ ihn nicht herein, merkte sich aber sein Aussehen. Die Polizei vermutet, dass es sich um den gleichen Mann handelte. Sie suchte mit dem Helikopter nach ihm, konnte aber keinen Erfolg vermelden.

Der mutmaßliche Einbrecher hatte eine kräftige Statur. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Stepjacke. Auf dem Kopf hatte er eine dunkle Schildkappe.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden, ☎ (07161) 85 10.