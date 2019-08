Die Polizei Stuttgart hat am Samstag einen 51 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar kinderpornografische Filme in einem Lokal angesehen hatte.

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag vor einer Gaststätte in der Gloria-Passage einen 51-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte dort offenbar kinderpornografische Filme angesehen, heißt es in einer Polizeimeldung vom Montag.

Der Tatverdächtige saß gegen 16.10 Uhr im Außenbereich der Gaststätte. Ein anderer Gast, der drinnen saß, beobachte durch das Fenster, wie der 51-Jährige offensichtlich kinderpornografische Filme auf seinem Tablet-PC anschaute. Eine 21-jährige Beschäftigte verständigte die Polizei, die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Polizei durchsucht Wohnung des Tatverdächtigen

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten eine Vielzahl von Datenträgern, die nun ausgewertet werden müssen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0711-89905778 zu melden.

