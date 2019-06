Am Dienstag waren in Eislingen drei Fahrer mit zu viel Alkohol unterwegs. In Göppingen war es einer.

Zwischen Mitternacht und ein Uhr war die Fahrt in Eislingen gleich für drei Fahrer beendet. Alle hatten sich mit zu viel Alkohol intus ans Steuer gesetzt. Eine 53-Jährige, ein 51-Jähriger und ein 30-Jähriger müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Auch in Göppingen hatte ein Fahrer zu viel Alkohol getrunken. Den 35-Jährigen stoppte die Polizei gegen 1.30 Uhr mit einem VW in der Heubachstraße.