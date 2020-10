In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht in Deggingen auf der Hauptstraße ein Elektro-Scooter auf, der in Schlangenlinien fuhr. Am dem Fahrzeug war außerdem kein Klebekennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Scooter nicht zugelassen war. Zudem war der 30-jährige Fahrer deutlich betrunken. Ein erster Test ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Da es sich bei dem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt, erwartet den Lenker jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Wäre der Mann im Besitz eines Führerscheines, müsste er um diesen ebenfalls bangen, auch wenn der Roller selbst nicht führerscheinpflichtig ist.