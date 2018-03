Uhingen / SWP

Einer Streife des Polizeireviers Uhingen ist am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Schmiedefelder Straße ein 59-jähriger Radfahrer aufgefallen, der stark hin und her schwankte. Bei der Kontrolle und einem Alkoholtest zeigte sich, dass der Mann deutlich unter der Einwirkung von Alkohol stand.

Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er erhält nun eine Anzeige.