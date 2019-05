Nach Serie von Zerstörungen und Diebstählen in Hohenstaufen hat die Polizei drei Tatverdächtige geschnappt.

Wochenlang litt Hohenstaufen unter einer Serie von Sachbeschädigungen und Einbruchversuchen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche aus dem Raum Göppingen. Die 16- und 17-Jährigen sollen mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen begangen haben. Auch sollen verschiedene Einbrüche auf das Konto der Beiden gehen. Dabei hatten sie wohl Unterstützung von einem 19-Jährigen aus dem Raum Schorndorf.

Trio soll für die Taten verantwortlich sein

Bei dem 16-Jährigen fand die Polizei Gegenstände, die aus den Einbrüchen stammen dürften. Für die Ermittler gilt es nun herauszufinden, für welche Taten das Trio letztendlich veranwortlich ist. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Höhepunkte der Serie von Straftaten in Göppingens höchstgelegenem Stadtbezirk waren Anfang April ein Einbruch und ein Einbruchversuch in der Gaststätte „Himmel und Erde“ auf dem Gipfel des Kaiserbergs. Zunächst waren die Täter bei ihrem Versuch, mit roher Gewalt in das Lokal einzudringen, noch an den dicken Glasscheiben gescheitert, verursachten jedoch einen großen Sachschaden. Zwei Tage später zerstörten die Täter dann aber offenbar mit schwererem Gerät eine der Panoramascheiben und brachen die Tür zum Lokal auf. Aus einer Kassenschublade nahmen sie 800 Euro Wechselgeld und 200 Euro Trinkgeld mit.